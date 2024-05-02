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Военные новости ★ спецоперация

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«Царь-мангал»: вынужденная эволюция бронетехники как ответ на фактор FРV-дронов

«Царь-мангал»: вынужденная эволюция бронетехники как ответ на фактор FРV-дронов

Вынужденная эволюцияРоссийская специальная военная операция (СВО), проводимая на Украине, вновь наглядно показала, что война является сильнейшим катализатором развития вооружений и военной техники (ВиВТ), а также стратегии и тактики их применения.

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