«Царь-мангал»: вынужденная эволюция бронетехники как ответ на фактор FРV-дронов

Вынужденная эволюцияРоссийская специальная военная операция (СВО), проводимая на Украине, вновь наглядно показала, что война является сильнейшим катализатором развития вооружений и военной техники (ВиВТ), а также стратегии и тактики их применения.
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