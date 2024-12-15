Почему бедный - не равно честный?

Да, действительно, так и есть: чем человек тупей и ленивей, тем он завистливей. Сейчас эти товарищи меня задизлайкают.

АС

Анатолий Страшко

Автор, во многом с Вами согласен. Но....Вас почитаешь и впечатление, что надо быть рачительным, хозяйственным во всём, и будешь жить хорошо. Ну разве рачительность и хозяйственность лежит в основе деления людей, стран даже на бедных и богатых? Вы напоминаете мне человека не читавшего ни философов утопистов , ни Маркса с Лениным. Ну, а если быть поближе к действительности - вопрос : "В думе сидят рачительные и хозяйственные, а в шахтах Кузбасса одни ленивые и безхозяйственные?" Вы , возможно, неосознанно певец нынешнего уклада жизни в России. А он, этот уклад, ой какой , скажем так - непонятный.