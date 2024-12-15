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Почему бедный - не равно честный?

Почему бедный - не равно честный?

Помните такой плакат из начала 2000-х годов? Жириновский, как к нему ни относись, был хоть и популистом, но очень хорошо знал потенциального избирателя.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
Да, действительно, так и есть: чем человек тупей и ленивей, тем он завистливей. Сейчас эти товарищи меня задизлайкают.
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Автор, во многом с Вами согласен.  Но....Вас почитаешь и впечатление, что надо быть рачительным, хозяйственным во всём, и будешь жить хорошо. Ну разве рачительность и хозяйственность лежит в основе деления людей, стран даже на бедных и богатых? Вы напоминаете мне человека не читавшего ни философов утопистов , ни Маркса с Лениным.  Ну, а если быть поближе к действительности - вопрос : &quot;В думе сидят рачительные и хозяйственные, а в шахтах Кузбасса одни ленивые и безхозяйственные?&quot; Вы , возможно, неосознанно певец нынешнего уклада жизни в России. А он, этот уклад, ой какой , скажем так - непонятный.
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4 час.

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