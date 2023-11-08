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Кабинный экипаж севшего в поле в Новосибирской области самолёта вернулся в небо

Кабинный экипаж севшего в поле в Новосибирской области самолёта вернулся в небо

Бортпроводники прошли необходимые медицинские исследования и допущены к полётам.Кабинный экипаж рейса U-1383 рейса Сочи — Омск, который совершил аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября, вернулся к полётам.

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