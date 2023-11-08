Кабинный экипаж севшего в поле в Новосибирской области самолёта вернулся в небо

Бортпроводники прошли необходимые медицинские исследования и допущены к полётам.Кабинный экипаж рейса U-1383 рейса Сочи — Омск, который совершил аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября, вернулся к полётам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии