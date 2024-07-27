Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вы с головой не дружите... Прочитайте статью полностью и внимательноВажное решение по...
  • Tania Еременко
    Эти-то звездульки и голубятня надоели до смерти, а тут еще бездарные отпрыски мечтают так же, как они заколачивать на...ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ...
  • Владимир Черноморский
    Наконец то ки просыпаемся, хватит толерантности, когда инородное зверьё, почуяв безнаказанность, осуществляет геонци...Не приведи Господ...

Где? Где это всё, я вас спрашиваю?

Где? Где это всё, я вас спрашиваю?

Слушайте, а куда подевался Бермудский треугольник? В детстве же только и слышно было, что там кто-то пропал, а потом появился, но уже весь седой и старый, или напротив — молодой, и ничуть не постаревший за тридцать лет отсутствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх