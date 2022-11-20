Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Траньков о том, почему Первый канал не взял интервью у Трусовой: «В чем причина отказа Саши, я не в курсе»

Траньков о том, почему Первый канал не взял интервью у Трусовой: «В чем причина отказа Саши, я не в курсе»

Двукратный олимпийский чемпион, комментатор Максим Траньков ответил на вопрос, почему Первый канал не взял интервью у Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой после прокатов короткой программы на Гран-при России в Самаре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх