Aging Cell: устойчивость иммунитета является главным фактором здорового старения

Сотрудники Научного центра здравоохранения Техасского университета установили, что хороший иммунитет «сдерживает» три фактора старения: хроническое воспаление, восприимчивость к болезням и разрушение клеток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии