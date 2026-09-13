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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гудиев коснулся головы Кордобы, передавшего ему мяч. Форвард «Краснодара» рухнул на газон, схватившись за затылок

Джон Кордоба из « Краснодара » отметился симуляцией в матче с « Акроном » (1:1). В середине второго тайма форвард передал мяч, вышедший за пределы поля, голкиперу Виталию Гудиеву.

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