«Кто лучший игрок в Лиге ВТБ прямо сейчас? Я». Ксавьер Рэтан-Мэйс готов показать свою лучшую игру на Матче звезд

— Ксавьер, у вас есть любимый Матч звезд? — Надо подумать. Пожалуй, назову Матч звезд НБА-2012, где Кобе Брайант в последнем владении очень классно отзащищался против Леброна Джеймса, в итоге его команда одержала победу.