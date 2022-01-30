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Ильзат Ахметов: «Баха после гола «НН» вообще корону не снимает, только ходит и трясет своей пятой точкой»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о поведении своего друга Бахтиера Зайнутдинова после гола пятой точкой и взаимоотношении с ним.

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