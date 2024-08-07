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Число пострадавших в Курской области возросло

Число пострадавших в Курской области возросло

Рассказал об этой новости заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».

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