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Фондовые индексы США завершают пятницу на новых максимумах года

Фондовые индексы США завершают пятницу на новых максимумах года

Индекс широкого рынка акций S &P 500 завершил пятницу «в потолок», ростом до уровня 4300 – максимума года и выше отметки августа 2022-го года.

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