Понаехали, понимаешь. Матвиенко хочет ограничить провинциалов в праве поступать в вузы крупных городов

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Сословными привилегиями пахнуло от идеи Матвиенко сократить приём абитуриентов из провинции в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
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