Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Дело  не  в национальности. Гудков, Пономарёв, Лазарева   русские. Но  сволочи.  А казах  остановил танки  в  Грузии ...Понаехали, понима...
  • Владимир Алтайцев
    Хоть он и не принят, фактически  он  действует. Практически  ни один  школьник  из простой  семьи   водителя, медсест...Понаехали, понима...
  • Андрей Тихонов
    Хохлушка гребанная...Понаехали, понима...

Понаехали, понимаешь. Матвиенко хочет ограничить провинциалов в праве поступать в вузы крупных городов

Понаехали, понимаешь. Матвиенко хочет ограничить провинциалов в праве поступать в вузы крупных городов

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Сословными привилегиями пахнуло от идеи Матвиенко сократить приём абитуриентов из провинции в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Хохлушка гребанная...
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Хоть он и не принят, фактически  он  действует. Практически  ни один  школьник  из простой  семьи   водителя, медсестры  и  т.д не сможет  поступить  в  вузы  Москвы, Питера  и других городов. Их просто режут  на  экзаменах.
Ответить
40 мин.
Владимир Алтайцев
Дело  не  в национальности. Гудков, Пономарёв, Лазарева   русские. Но  сволочи.  А казах  остановил танки  в  Грузии  2008ю08.08.
Ответить
38 мин.
наверх