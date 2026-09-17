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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солари о «Спартаке»: «Если еще какой‑нибудь аргентинец присоединится, я буду рад. Мне от этого легче играть – хорошо, когда люди говорят на одном языке и разделяют культуру»

Полузащитник « Спартака »  Пабло Солари  сказал, что был бы рад видеть в команде больше аргентинских футболистов.

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