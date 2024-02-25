Справаздача аб правядзенні Дня роднай мовы і літаратуры ў ДУА´ Сярэдняя школа 3 г.Бабруйска´.

Прадметны дзень праводзіўся 21.02.2024. Мэтай Дня беларускай мовы і літаратуры было развіццё цікавасці да вывучэння роднай мовы і літаратуры, выхаванне патрыятызму, любові і павагі да спадчыны свайго народа.
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