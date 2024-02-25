Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Справаздача аб правядзенні Дня роднай мовы і літаратуры ў ДУА´ Сярэдняя школа 3 г.Бабруйска´.

Справаздача аб правядзенні Дня роднай мовы і літаратуры ў ДУА´ Сярэдняя школа 3 г.Бабруйска´.

Прадметны дзень праводзіўся 21.02.2024. Мэтай Дня беларускай мовы і літаратуры было развіццё цікавасці да вывучэння роднай мовы і літаратуры, выхаванне патрыятызму, любові і павагі да спадчыны свайго народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору