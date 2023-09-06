grosgros https://volga.news/article/676. В Самарской области членам ОПГ которые легализовали более 7000 мигрантов удалось избежать наказания благодаря намеренному затягиванию рассмотрения уголовного дела.
Судейская ловкость(продажность)
Комментарии
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г
галина
Раньше суды были народными, теперь они куплены и назначаются продажными чиновниками.
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3 час.
Erl Schweizer
Деньги, связи с властью решают все. Суд запросто может, ссылаясь на Конституцию РФ, на Федеральный закон "Об общественных объединениях" (Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных объединений: Общественные объединения независимо от их организационно-правовых форм равны перед законом) запретить взимать поборы с производителей электроники в пользу РСП (боле 6 миллиардов рублей ежегодно). Суд в Дагестане так и сделал, но московских судах это невозможно. Практика, если говорить по-русски, а не по-воровски узаконенно, такова: актеру можно доить производителей электроники по прямой аналогии с рэкетом, поскольку актер знаменитый, ваще блистательный, а вот пахарю, работающему как проклятому от зари до зари, глотающему пыль, нельзя устроить так закон, чтобы от каждой проданной булки хлеба в стране, 1% стоимости уходил в карманы пахарей. Почему так? Для одних закон такой, для других иной? Общественных организаций в стране 100 штук, так почему же лишь одной (вопреки Конституции и федеральному закону "Об общественных объединениях") дано такое право? Ответ имеет лишь один вариант: власть взращивает в стране касту баринов-халявщиков.
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3 час.
Михаил Кравец
Лишать судейского мандата и вместе с продажными , чиновниками и полицейскими сажать на пожизненно!
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2 час.
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