Spiegel: Маск может появиться на ток-шоу с сопредседателем АдГ

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск может появиться на ток-шоу сопредседателя "Альтернативы для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ Алис Вайдель, сообщает журнал Der Spiegel.
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