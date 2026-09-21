Столбовая дорога: чем живёт современное искусство Красноярска

О Столбах, «Свободе», премии и ярмарке СКАН и о том, как ресторатор Дмитрий Журкин участвует в развитии культурной жизни в городе.
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