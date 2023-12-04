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Народные приметы на 5 декабря: что можно и нельзя делать в Прокопьев день

Народные приметы на 5 декабря: что можно и нельзя делать в Прокопьев день

Церковь 5 декабря вспоминает мученика Прокопия, а в народном календаре это Прокопьев день. Рассказываем, что можно и нельзя делать 5 декабря, какие есть народные приметы на этот деньВ Русской Православной Церкви 5 декабря или 22 ноября по "старому стилю" совершается Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также память 31 поимённо известного святого.

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