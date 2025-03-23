Ценой инфляции и нищеты. Как олигархи захотели увеличить прибыль

Крупнейший российский миллиардер Владимир Потанин, владеющий прибыльным металлургическим экспортным бизнесом, обратился к правительству с просьбой ослабить курс рубля, чтобы его личное состояние еще больше возросло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии