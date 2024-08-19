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Полезные советы

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Психолог Фурс объяснила, почему нам всем иногда необходимо впадать в детство

Психолог Фурс объяснила, почему нам всем иногда необходимо впадать в детство

Как часто вы сталкиваетесь с обиженными, вечно недовольными жизнью людьми, которые считают, что все им что-то должны? Это как раз и есть первый признак человека, который, будучи взрослым, все еще занимает детскую позицию.

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