Досужие мысли о нечисти и всяких советчиках

Молдавская Президентка на днях отлила в граните: «Если бы в Молдове были запасы природного газа, то страна не столкнулась бы с такими экономическими трудностями…»Классика! Если бы у бабушки был… Ну Вы — в курсе… Да уж… А ведь еще осенью прошлого года Мария Санду заявляла, что отказ от российского газа и электроэнергии — мечта молдавского руководства, в ближайшее время, к сожалению, неосуществимая… Запамятовала, видать, гражданка, что «Газпром» у нас главный по сбыче мечт… Ничего, Миллер напомнит… Ближайшей осенью… Тут ведь что важно, чтобы еще и РАО «ЕЭС России» не принялся мечты свободолюбивого молдавского народа сбывать, а то совсем нехорошо получится… Нет, нам-то, понятное дело, будет вельми занятно понаблюдать за скачущими цыганами… Скачущими не потому, что «не москали», а дабы согреться… Согреться и подумать: «А нафига, собственно, они свою территорию для поставок оружия в Хохлостан предоставляли?» Круглая земля иной раз такие быстрые обороты делает, что не устаю удивляться: как быстро награда иных героев находит… Кстати, заметил тут на днях, что далеко не все камрады осознают в какое удивительное время нам выпало жить… Нет, я серьезно: буквально каждый день дарит нам что-то новое … Устои рушатся, законы мироздания трещат по швам, вековые аксиомы хватают за грудки горе-математиков и, грозя расправой, требуют доказательств… Да чего там, неоднократно выверенный на практике закон непарности постиранных носков, и тот уже работает через раз….