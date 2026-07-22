Злой рок квартиры Долиной: ФНС заблокировала счета новой владелицы Лурье

Финал громкой истории с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках получил новый поворот.Налоговая служба приостановила операции по счетам Полины Лурье — покупательницы недвижимости певицы — из‑за проблем с отчетностью, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.