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Царьград

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Злой рок квартиры Долиной: ФНС заблокировала счета новой владелицы Лурье

Злой рок квартиры Долиной: ФНС заблокировала счета новой владелицы Лурье

Финал громкой истории с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках получил новый поворот.Налоговая служба приостановила операции по счетам Полины Лурье — покупательницы недвижимости певицы — из‑за проблем с отчетностью, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

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