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    Что назревает на северном фланге России? Эксперт объяснил Эксперт Леонков: войска НАТО в Финляндии станут законной ц...Обратная сторона ...
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Обратная сторона России: как наша финансовая система крадет у страны будущее

Обратная сторона России: как наша финансовая система крадет у страны будущее

Обратная сторона России: как наша финансовая система крадет у страны будущее «…и ты будешь давать взаймы многим народам,а сам не будешь брать взаймы;и господствовать будешь над многими народами,а они над тобою не будут господствовать».

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Юрий Ильинов
Что назревает на северном фланге России? Эксперт объяснил Эксперт Леонков: войска НАТО в Финляндии станут законной целью России В последнее время Финляндия активизировала усилия по наращиванию военной активности на границе с Россией на фоне прибытия в страну контингентов НАТО. В том случае, если между военным блоком и РФ разразится масштабный конфликт, то военные базы НАТО, расположенные на территории соседней страны, будут рассматриваться как законная мишень для российской армии, и их уничтожение станет приоритетной задачей. Такой точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. Когда Финляндия заявляла о своем желании присоединиться к НАТО, Москва начала активно рассматривать меры по укреплению северного фланга на западном направлении, отметил специалист. Как результат, был создан новый военный округ и открыто несколько новых баз. Эти базы в первую очередь предназначены для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны России. Учитывая же, что Финляндия стала членом НАТО, все ее военные базы со временем перейдут под управление альянса. В случае глобального конфликта эти базы автоматически будут рассматриваться Москвой как законные цели, подчеркивает Леонков. Он добавил, что жители скандинавского государства вряд ли обрадуются такому развитию событий, но их мнение в данном вопросе никого не интересует. «Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», подытожил аналитик в беседе с РИА Новости.
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