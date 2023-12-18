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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Вегаса» Хилл получил травму в матче с «Оттавой». Он пропустил предыдущие 7 игр из-за повреждения нижней части тела

27-летний канадец был заменен по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3).

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