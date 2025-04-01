Кислота из шалфея и розмарина оказалась средством от развития болезни Альцгеймера

Учёные из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии в журнале Antioxidants опубликовали отчёт научной работы, в котором утверждается, что исследователи создали стабильную форму карнозовой кислоты — соединения, содержащегося в розмарине и шалфее.
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