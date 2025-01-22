Анастасия Зинина об операции: «В голеностопе была кость, которая встречается у 15% населения. Она доставляла боль и невозможность тренироваться»

«Меня на днях положили в больницу, так как нужно было сделать операцию на голеностопе. Так получилось, что у меня в голеностопе есть, точнее, уже была треугольная кость, которая встречается у 15 процентов населения и абсолютно себя никак не проявляет в повседневной жизни.