С певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в 750 рублей

Судебные приставы взыскали с народной артистки России Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей, после чего в отношении певицы было возбуждено новое исполнительное производство на аналогичную сумму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии