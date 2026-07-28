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Аргументы и Факты

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С певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в 750 рублей

С певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в 750 рублей

Судебные приставы взыскали с народной артистки России Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей, после чего в отношении певицы было возбуждено новое исполнительное производство на аналогичную сумму.

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