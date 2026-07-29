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Названы самые ярые русофобы США после смерти Грэма

Названы самые ярые русофобы США после смерти Грэма

Самым громким антироссийским политиком после смерти сенатора конгресса США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) остается политический деятель Митт Ромни, однако он уже ушел из сената, отметила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

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