Весна в Зарядье и не только

А у нас сыпал дня 4. Правда сегодня было уже 17 градусов тепла

А у нас - 22! Но завтра уже 13 будет. Вот такие качели перед Пасхой!

Светлана Митленко

У нас тоже завтра вроде похолодание. Бедные растегния. Кстати, тополя набили коробочки, но от снега все отлетели, скрипят под ногами. Одно хорошо, что не будет почти тополиного пуха и не ударили заморозки на яблони и вишни цветущие. Но все еще впереди.