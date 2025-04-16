Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
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Весна в Зарядье и не только

Весна в Зарядье и не только

Пришла весна. И потихоньку начинает просыпаться природаОгари уже в пареПервоцветы в КоломенскомВ районе ВДНХКрасота у ротонды в СвибловоИвановская горкаИвановская горкаА потом пришла зима и все засыпало снегом, да не просто припорошило, а замело.

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Комментарии
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Светлана Митленко
А у нас сыпал дня 4. Правда сегодня было уже 17 градусов тепла
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1 д.
ВераВерная
А у нас - 22! Но завтра уже 13 будет. Вот такие качели перед Пасхой!
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1 д.
Светлана Митленко
У нас тоже завтра вроде похолодание. Бедные растегния. Кстати, тополя набили коробочки, но от снега все отлетели, скрипят под ногами. Одно хорошо, что не будет почти тополиного пуха и не ударили заморозки на яблони и вишни цветущие. Но все еще впереди.
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1 д.
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