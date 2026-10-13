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В деле экс-продюсера "Ласкового мая" появился новый эпизод мошенничества

В деле продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина появился новый эпизод: его подозревают в подделке соглашения с певцом группы Юрием Шатуновым для присвоения средств.

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