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В Совфеде прокомментировали заявление Арестовича о Минских соглашениях

В Совфеде прокомментировали заявление Арестовича о Минских соглашениях

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».

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