В Совфеде прокомментировали заявление Арестовича о Минских соглашениях

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».
Свежие комментарии