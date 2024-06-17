Проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов внесут в ГД РФ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы проект закона предполагающий сделать бесплатным проезд на всех видов общественного транспорта для студентов очной формы обучения.