Проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов внесут в ГД РФ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы проект закона предполагающий сделать бесплатным проезд на всех видов общественного транспорта для студентов очной формы обучения.
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