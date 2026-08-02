Три человека погибли в Удмуртии в результате атаки БПЛА, двое пострадали, включая ребёнка, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова Донецкая группа новостей.
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Три человека погибли в Удмуртии в результате атаки БПЛА, двое пострадали, включая ребёнка, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова Донецкая группа новостей.
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