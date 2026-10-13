© Ilias Gainutdinov, unsplash.com Поцелуи и крепкие объятия приятны далеко не всем кошкам. Что же делать, если все равно хочется сделать кошке приятно, да так, чтобы она поняла? Стоит присмотреться к тому, как ведут себя животные.