© Ilias Gainutdinov, unsplash.com Поцелуи и крепкие объятия приятны далеко не всем кошкам. Что же делать, если все равно хочется сделать кошке приятно, да так, чтобы она поняла? Стоит присмотреться к тому, как ведут себя животные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии