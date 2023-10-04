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Маккарти сняли с поста спикера палаты представителей США

Маккарти сняли с поста спикера палаты представителей США

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, после того как тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие проекта о финансировании правительства во избежание шатдауна.

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