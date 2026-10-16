На основе Ryzen Al Max+ PRO 495 Компания TOPC выпустила на рынок мини-ПК TXA2, который основан на новом процессоре Ryzen Al Max+ PRO 495 и оснащённый 192 ГБ оперативной памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым