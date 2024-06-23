Спортивно одаренных детей выявят в специальных центрах

Сегодня вступает в силу закон, предполагающий создание центров раннего физического развития. Среди их задач – организовывать детские спортивные мероприятия, готовить детей к выполнению норм ГТО, а также выявлять среди них талантливых и перспективных спортсменов.
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