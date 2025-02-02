«Тебе конец»: этническая банда терроризирует подростков в Ставрополе. Полиция не нашла состава преступления

ФЮ

Фаина Юсупова

Вот и и переложили на МАД обязанности,что при нарушении эмигранта под зад коленом выдворять домой.Судить и решать народ,а не полиция.А народ уже кричит во все горло,что нам достали уже все приезжие которые не выполняют законы,а тем более применяют силу против российских граждан.