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«Тебе конец»: этническая банда терроризирует подростков в Ставрополе. Полиция не нашла состава преступления

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Вот и и переложили на МАД обязанности,что при нарушении эмигранта под зад коленом выдворять домой.Судить и решать народ,а не полиция.А народ уже кричит во все горло,что нам достали уже все приезжие которые не выполняют законы,а тем более применяют силу против российских граждан.
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3 час.
лл
лина любимцева
Даже когда БЬЮТ, &quot;оснований для возбуждения уголовного дела не будет&quot;... Российские  право-НЕ-охранители вообще уже оборзели!! ПРОДАЖНАЯ КОНТОРА!! ПОЗОРИЩЕ!!
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2 час.
Алекс Сэм
В ближнем Подмосковье в городе половина участковых не славяне и будут ли кишлачные менты помогать местным?
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24 мин.
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