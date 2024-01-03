В одной из европейских стран объявлен «оранжевый код» опасности наводнений

Граждане, находящиеся во Франции, пересекающие страну транзитом или намеревающиеся поехать во Францию в этот период, должны учитывать предупреждения метеорологов относительно погодных условий в этой стране.
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