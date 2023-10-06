Рынок угля ищет точки роста

Поставщики, аналитики, представители логистических и инфраструктурных компаний, проектных институтов собрались на бизнес-форуме “Coal Drive -2023” в Турции, чтобы обсудить изменения, тренды, возможности и проблемы на мировом и внутреннем рынках угля.
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