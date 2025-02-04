EA дает фанатам возможность протестировать следующую часть Battlefield заранее

EA готова пораньше снять покровы со следующей Battlefield. В рамках анонса Battlefield Labs, новой программы раннего доступа, которая позволит фанатам познакомиться с разрабатываемым Battlefield до его выхода, издатель поделился краткими кадрами из альфа-версии игры.
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