США выступают за право палестинцев вернуться домой после конфликта в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.
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