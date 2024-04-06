Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Под мостом жизнь в самый раз! А поработать не пробовал!Сошел с ума, не в...
  • Андрей Сушко
    Турция в виду последней ситуации и понимая последствия, которые приведут к переориентации миграции животных, начала к...Указ Эрдогана о т...
  • Юрий Шестаков
    Никому эти люди оказались не нужны! Виртуальные и ненадёжные друзья, никчёмная жизнь и ужасная смерть преследуют учас...Странная смерть Л...

Кадыров: 3 тыс. бойцов "Вагнера" во главе с Ратибором подпишут контракт с отрядом "Ахмат"

Кадыров: 3 тыс. бойцов "Вагнера" во главе с Ратибором подпишут контракт с отрядом "Ахмат"

Глава Чечни заявил об успешных переговорах с бывшими бойцами частной военной компанииТри тысячи бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" спустя год после расформирования компании вновь вернутся в зону боевых действий на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх