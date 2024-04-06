Кадыров: 3 тыс. бойцов "Вагнера" во главе с Ратибором подпишут контракт с отрядом "Ахмат"

Глава Чечни заявил об успешных переговорах с бывшими бойцами частной военной компанииТри тысячи бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" спустя год после расформирования компании вновь вернутся в зону боевых действий на Украине.
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