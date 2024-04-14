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Deutschlandfunk: Иран начал массированную атаку БПЛА по Израилю

Deutschlandfunk: Иран начал массированную атаку БПЛА по Израилю

С территории Ирана по целям в Израиле запущены БПЛА. Информацию уже подтвердили военные Израиля и США, дроны должны достигнуть своих целей в течение нескольких часов, а израильская армия приведена в повышенную боеготовность.

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