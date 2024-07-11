Разочарование Зеленского и недовольство Запада. С чем Моди прибыл в Россию

2 дня назад Прибыв в Москву 8 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Россию «всепогодным другом» Индии и высоко оценил ведущую роль Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений за последние два десятилетия.
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