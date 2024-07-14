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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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« ». Жена Ди Марии о словах колумбийца Валенсии о том, что Месси и Анхель уже не те

« ». Жена Ди Марии о словах колумбийца Валенсии о том, что Месси и Анхель уже не те

Перед финалом Кубка Америки, в котором Колумбия встретится с Аргентиной, бывший нападающий колумбийской сборной отметил, что оба аргентинских игрока уже не находятся в свой прежней форме.

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