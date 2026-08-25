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«Динамо» Минск подписало контракт с Бишоффом на год. Защитник играл за «Шанхай» в прошлом сезоне

Минское « Динамо » объявило о контракте на год с 32-летним защитником Джейком Бишоффом . «В 2012 году Бишофф был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ в седьмом раунде под общим 185-м номером.

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