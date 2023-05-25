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Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Стоматолог Владимир Лосев рассказал о разнообразном спектре способностей дантистов. Специалист сообщил, что такой врач может лечить не только зубы, но и избавить от проблем в других частях тела.

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