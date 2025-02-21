Российская армия намерена перерезать главную артерию снабжения группировки ВСУ в Курской области

ВС РФ оказывают давление на населенный пункт Басовка в Сумской области. В случае успеха российская сторона сможет продвинуться в сторону Юнаковки и перекрыть либо существенно ослабить обеспечение формирований ВСУ в Курской области.
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