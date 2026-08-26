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Ted Lasso EP Brendan Hunt On Coach Beard's Post-Jane Spiral — And What He Knows Upon Seeing That Poster In Episode 4

Ted Lasso EP Brendan Hunt On Coach Beard's Post-Jane Spiral — And What He Knows Upon Seeing That Poster In Episode 4

Ted Lasso star and co-creator Brendan Hunt takes TVLine inside Coach Beard's warped mind - and teases Jane's fringe show, What Ever Happened to the Baby, Jane?Ted Lasso star and co-creator Brendan Hunt takes TVLine inside Coach Beard's warped mind - and teases Jane's fringe show, What Ever Happened to the Baby, Jane?.

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